Brennballturnier am 5. November

Sportjugend des RSB lädt in die Wedemark ein

Wedemark. Die Sportjugend des Regionssportbundes Hannover führt mit ihrem neuen Angebot Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren ins Dunkel: Am Freitag, 5. November, findet das erste Brennballturnier unter Schwarzlicht statt und zwar in der Sporthalle des Mellendorfer TV, Industriestraße 37 in Mellendorf. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung (als Einzelperson oder Team) über die Homepage des Regionssportbundes bis spätestens 5. November. Im Vordergrund steht vor allem der Spaß! Und der beginnt mit der kompletten Abdunkelung der Sporthalle. Kein Tageslicht findet dann mehr den Weg zur Sportstätte hinein und nur die wichtigen Dinge werden zum Leuchten erweckt: Spieler, Spielfeld und Spielgeräte werden mit Neonstreifen ausgestattet und erleuchten die ganze Halle mit Neonreflektionen. Und dann kann das erste Brennballturnier unter Schwarzlicht starten! Wer sind die ersten Blacklight- Brennballchampions? Los geht es ab 17 Uhr für Zwölf- bis 15-Jährige, ab 20 Uhr für 16- bis 18-Jährige. Bitte hallenschuhe und Sportsachen mitbringen. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Infos und das Anmeldeformular unter www.rsbhannover.de/black-light-sports.