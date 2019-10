Bissendorfer Chor DaCapoChoir singt in Engelbostel

Engelbostel-Schulenburg. „Möchten Sie mit Songs wie „Golden Slumbers“, „Can`t Stop The Feeling“ und „Am Strand“ entspannt den Samstagabend genießen – so als ob Sie in einer Hängematte am Strand lägen?“, fragt Chorleiter Bartek Kwoka. Dieses Gefühl will er mit seinem DaCapoChoir aus der Wedemark erzeugen und lädt am Samstag, 26. Oktober um 18 Uhr zu einem Konzert in die Martinskirche nach Engelbostel ein. „Unter dem Motto „Can´t Stop Singing“ freuen wir uns auf eine Reise durch die Klaviatur der musikalischen Emotionen“, kündigt er weiter an. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.