Caren Marks informiert über den „Tag der Ein- und Ausblicke“ am 8. September 2019

Berlin. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks weist auf den „Tag der Ein- und Ausblicke“ des Deutschen Bundestages hin. Der Bundestag öffnet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal seine Türen für die Öffentlichkeit. Besucher sind eingeladen, am Sonntag, 8. September, von 9 bis 19 Uhr (letzter Einlass 18 Uhr) in den Parlamentsgebäuden einen Blick hinter die Kulissen von Parlament und Politik zu werfen. „Der Tag der Ein- und Ausblicke ist bunt und abwechslungsreich und vermittelt hervorragend Informationen über die Arbeit des Parlaments und die Geschichte des Parlamentarismus“, wirbt Caren Marks.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eröffnet den „Tag der Ein- und Ausblicke“ und begrüßt erste Besucher um 9.30 Uhr im Westportal vor der Abgeordnetenlobby des Reichstagsgebäudes. Die Gäste können auf ihrem Rundgang nicht nur das Reichstagsgebäude, sondern auch das Paul-Löbe-Haus und das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus besichtigen und kennenlernen. Die Parlamentsgebäude beherbergen interessante Kunstwerke, Architektur und eindrucksvolle Spuren der Geschichte. Auf der Fraktionsebene oberhalb des Plenarsaals präsentieren sich die Fraktionen des Bundestages mit einem eigenen Programm. Die Besucher können dort politische Fragen in persönlichen Gesprächen mit Mitgliedern des Bundestages diskutieren. Daneben gibt es ein vielfältiges Bühnenprogramm im Innen- und Außenbereich und ein Programm für Kinder.