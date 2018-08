Caren Marks lädt zur Erkundungstour durch den Deutschen Bundestag ein

Berlin. Bereits zum 14. Mal öffnet der Deutsche Bundestag in Berlin wieder seine Türen für interessierte Gäste. Beim „Tag der Ein- und Ausblicke“ am Sonntag, 9. September, können sich Besucher über die Arbeit der Abgeordneten, des Parlaments sowie der Bundestagsverwaltung informieren. „Bürgerinnen und Bürger haben an diesem Tag die Möglichkeit, in Räume zu schauen, die für die Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind. Eine tolle Gelegenheit also, die vielfältige Arbeit des Parlaments und die architektonisch interessanten Gebäude des Bundestages kennenzulernen“, so die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Caren Marks.Auf den Besuchertribünen im Plenarsaal erklären die Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages ihre Aufgaben und die Abläufe im Parlament. Die im Deutschen Bundestag vertretenen sechs Fraktionen stellen sich auf der Fraktionsebene des Reichstagsgebäudes vor. Die Ausschüsse des Deutschen Bundestages präsentieren sich und ihre Arbeit im Paul-Löbe-Haus. Auch Führungen durch das Bibliotheksmagazin und das Parlaments- und Pressearchiv im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus werden angeboten. Abgerundet wird das vielfältige Programm durch ein unterhaltsames Bühnenprogramm, Musikcafés und zahlreichen Kinderaktionen.Der Deutsche Bundestag hat für seine Besucher von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist um 18 Uhr möglich. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen und ein ausführliches Programm gibt es auf der Homepage des Deutschen Bundestages: http://www.bundestag.de/besuche/tea.