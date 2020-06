Drautz wird Dezernentin

Regionsversammlung folgt Jagaus Vorschlag

Region. Cordula Drautz wird neue Regionsdezernentin für Finanzen und Gebäude. Das ist das Ergebnis der Abstimmung am Dienstag, 16. Juni 2020, in der Regionsversammlung. Die Versammlung stimmte damit dem Vorschlag von Regionspräsident Hauke Jagau zu. Drautz folgt im November 2020 Regionsrätin Andrea Fischer, die nach Ablauf ihrer Amtszeit von acht Jahren ausscheidet. Vor der Wahl hatte sich die 39-jährige Politikwissenschaftlerin, die derzeit im Berliner Senat in der Finanzverwaltung beschäftigt ist, der Versammlung vorgestellt und ihre Erwartungen formuliert: „Wir leben in einer Zeit, die wenig komfortabel ist. Aber jede Krise bietet die Chance, Fragen zu stellen und Prozesse anzustoßen. Mein Anspruch ist, Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger in einer modernen und effizienten Form zu erbringen. Ich empfinde es als ein Privileg, in einem funktionierenden öffentlichen Gemeinwesen zu leben und dafür zu arbeiten und will gerne Mitverantwortung übernehmen, dieses Gemeinwesen zu erhalten und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger weiter zu entwickeln. Wir brauchen einen handlungsfähigen Staat und eine handlungsfähige Verwaltung, um die Krise zu meistern. Die Herausforderungen, die uns erwarten, möchte ich gemeinsam mit den anderen Dezernaten und der Regionsversammlung angehen.“Auch Regionspräsident Hauke Jagau betonte die Herausforderungen, die vor der neuen Finanz- und Gebäudedezernentin stehen: „Ich bin sicher, dass wir mit Cordula Drautz jemanden gefunden haben, der gut qualifiziert ist, um die anstehenden Aufgaben zu lösen.“Zur Vita: Cordula Drautz, 1981 in Bonn geboren, hat 2007 ihr Diplom in Politikwissenschaften erworben. Bereits zuvor, ab 2000 bis 2010, war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin eines Bundestagsabgeordneten beschäftigt, ehe sie 2011 die Leitung des Leitungsstabes des Berliner Finanzsenators Dr. Ulrich Nußbaum in der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen übernahm. Es folgten Stationen als Gruppenleiterin in der Abteilung Haushalt und Finanzpolitik der Senatsverwaltung und als Referentin für Haushalt und Finanzen der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Seit 2016 ist ihr Tätigkeitsfeld die Leitstelle Investitionsplanung in der Abteilung Haushalt und Finanzpolitik in der Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin. Cordula Drautz ist Mitglied der SPD und hat ein Kind. Sie wohnt derzeit in Berlin, kann aber auch auf mehrjährige Aufenthalte in Moskau, Brüssel und Atlanta zurückblicken.