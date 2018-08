Energiewende vor Ort zum Erfolg führen

Burgwedel. Die Energiewende vor Ort gelingt nur, wenn alle mitmachen. Damit die klimafreundliche Zukunft Schritt für Schritt vorankommt, lädt die Klimaschutzagentur Region Hannover alle Bürger der Städte Burgwedel und Langenhagen und der Gemeinden Isernhagen und Wedemark zur Veranstaltung „Erfolgsstrategien für die Energiewende vor Ort“ am Montag, 3. September, ab 17 Uhr, in den Amtshof in Burgwedel ein. Geboten wird auch ein „Markt der Möglichkeiten“. Mit Infoständen dabei sind unter anderem ADFC Burgwedel, Avacon AG, deanGruppe, NaturEnergie Region Hannover eG, sowie teilnehmende Städte und Institutionen. „Die Beteiligten zeigen, was in Sachen Energiewende konkret in jeder Kommune läuft und wie sich vor Ort alle einbringen können“, sagt Udo Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur. Er ermuntert darüber hinaus alle, ihre eigenen Ideen mitzubringen.

In einem Bürgermeistergespräch werden bei der Veranstaltung die spannendsten Projekte, Aktivitäten und Planungen vor Ort vorgestellt. Außerdem gibt es an den Infoständen Kurzinterviews mit den jeweiligen Klimaschutzbeauftragten der Kommunen sowie der Region als Grundlage für den Dialog mit allen Beteiligten. Als Redner zum Thema „Strom, Wärme, Verkehr – Was muss sich für einen erfolgreichen Klimaschutz ändern?“ konnte Prof. Volker Quaschning aus Berlin gewonnen werden, der auch in den sozialen Netzwerken Klimaschutz- und Energiethemen anschaulich und motivierend auf den Punkt bringt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen sind möglich unter energiewende@klimaschutzagentur.de oder per Fax an (05 11) 22 00 22 55.