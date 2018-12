Für das Schuljahr 2019 / 2020: Berufsorientierung auf 60 Seiten

Aktualisierte Broschüre über die berufsbildenden Schulen der Region Hannover

Region. Von A wie Änderungsschneider bis Z wie Zweiradmechatronikerin – bei mehr als 300 Bildungsgängen an insgesamt 14 berufsbildenden Schulen der Region Hannover fällt die Entscheidung für den eigenen Berufswunsch nicht leicht. Orientierung gibt die aktuelle Auflage der Broschüre „Berufsbildende Schulen der Region Hannover“. Das kostenlose Heft enthält sämtliche Angebote des berufsbildenden Schulwesens der Region Hannover und zeigt Perspektiven für den weiteren Bildungsweg auf. Erhältlich ist der Wegweiser in den allgemein bildenden Schulen in der Region Hannover oder als PDF zum Download auf www.hannover.de/Berufsbildende-Schulen.Die Broschüre richtet sich vorrangig an Schüler, die im Sommer 2019 die allgemein bildenden Schulen verlassen. Auf 60 Seiten gibt das Heft jede Menge Tipps und Hinweise, wo und wie man in der Region Hannover mit oder ohne Ausbildungsplatz im dualen System einen höherwertigen Abschluss erreichen kann. Außerdem werden die Fachrichtungen und Schulformen der berufsbildenden Schulen vorgestellt. Hinweise über weitere Fortbildungen sowie eine Übersicht über alle Ausbildungsberufe und Anschriften der Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler bei der Berufsfindung vervollständigen das Infopaket.Weitere Auskünfte erhalten Interessierte beim Fachbereich Schulen der Region Hannover unter Telefon (05 11) 61 62 20 72.Die Region Hannover ist Trägerin von 14 berufsbildenden Schulen. Damit ist die Region im berufsbildenden Bereich der größte Bildungsträger in Niedersachsen. Jährlich bereiten sich rund 40.000 Schüler in den modern ausgestatteten Lernstätten auf den Berufseinstieg vor.