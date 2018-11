Für den guten Zweck: Großer 96plus- Laternenumzug am Donnerstag

Für den guten Zweck: Großer 96plus- Laternenumzug am Donnerstag

Hannover. Es wird wieder hell und bunt in der Stadt: 96plus, die soziale Initiative von Hannover 96 und Partner Johnson Controls, lädt gemeinsam mit dem Staatstheater Hannover Kinder und ihre Eltern zum größten Laternenumzug Hannovers ein, der bereits zum achten Mal stattfindet. Start der Veranstaltung ist am Donnerstag, den 8. November 2018, um 17 Uhr am Opernplatz. Begleitet werden die Kinder mit ihren bunt leuchtenden Laternen von Hannovers Oberbürgermeister und 96plus-Schirmherr Stefan Schostok sowie zwei Spielern aus der 96-Profimannschaft. Ebenso dabei sein werden 96-Geschäftsführer Björn Bremer, Johann-Friedrich Dempwolff, Geschäftsführer Johnson Controls, und Rosenmarie Wallbrecht, Vorsitzende Hannoversche Tafel, sowie Verwaltungsdirektor Jürgen Braasch und Schauspielintendant Lars-Ole Walburg vom Niedersächsischen Staatstheater Hannover.

Von drei Musikzügen begleitet, zieht die lange Karawane vom Opernplatz durch die Straßen unserer Landeshauptstadt bis in die HDI Arena, wo noch einmal ein Gruppenfoto geschossen und zum Abschluss gemeinsam gesungen wird. Wie schon in den vergangenen

Jahren spendet Johnson Controls für jedes teilnehmende Kind einen Euro für einen guten Zweck. In diesem Jahr kommt die Spende dem Projekt "Kindertafel" der Hannöverschen Tafel zugute.

Wir freuen uns, wenn Sie diesen besonderen Termin begleiten! Schöne Bilder sind garantiert und zudem besteht die Möglichkeit, am Rande der Veranstaltung kurze Interviews zu führen.