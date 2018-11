Gelbe-Sack-Abfuhr trotz aha-Personalversammlung

Region. Weil die Mitarbeiter des kommunalen Entsorgers aha am Dienstag, 6. November, eine Personalversammlung abhalten, fällt in den Umlandkommunen an dem Tag die Regelabfuhr aus und wird nachgefahren. Dadurch verschiebt sich die Abfuhr über die Woche jeweils um einen Tag. Nicht betroffen davon sind die gelben Säcke. Die entsorgt REMONDIS im Umland von Hannover wie gewohnt.

„Wir holen die Leichtverpackungen ganz normal an dem Abfuhrtag ab“, sagt REMONDIS-Niederlassungsleiter Dieter Opara und appelliert in dem Zusammenhang an die Bürger, die gelben Säcke morgens bis 7 Uhr zur Abholung bereitzustellen.