Herbstferien auf der Sonneninsel Fehmarn mit der Sportjugend der SportRegion Hannover

Region. Wer Spaß haben will, viel erleben will und jede Menge Freundschaften schließen möchte, der ist im Herbstferiencamp genau richtig. Vom 6. bis 13. Oktober bietet die Sportjugend der SportRegion Hannover für alle Acht- bis 14-Jährigen eine sportliche Freizeit auf der Ostseeinsel an.

Wer im Herbst die Sonne sucht, der findet auf Fehmarn sein Glück: Die Ostseeinsel ist nämlich sehr zuverlässig und bietet im Schnitt die meisten Sonnenstunden aller großen wasserumspülten Erhebungen Norddeutschlands. Von der Unterbringung „Harksheider Jugendlandheim“ am Ufer des Stehreviers der Orther Rede hat man freien Blick auf die bekannte Fehmarnsundbrücke. Ob Wassersport, Tischtennis, Tretbootfahren oder Krökeln, abends Grillen oder Disco – jeder kommt auf seine Kosten.

Wer in Hannover oder der Region wohnt, bekommt sieben Tage mit einem vollen Programm, darunter: Fahrradtouren, Kutterfahrt mit Fischfang, Vollverpflegung, Tagesausflug ins Meereszentrum, Besichtigung Leuchtturm, Hin- und Rückfahrt im Fernreisebus und vieles mehr für 350 Euro geboten.

Anmeldungen bei der Hannoverschen Sportjugend, Andrea Stetzkowski, Maschstraße 24, 30169 Hannover; E-Mail: ffz@hannoversche-sportjugend.de, Telefon (05 11) 88 02 22

oder online unter: www.hannoversche-sportjugend.de/online-anmeldung-freizeiten.