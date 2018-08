Hoppenstedt: Deutscher Bundestag öffnet seine Pforten für Besucher

Berling. Am 9. September öffnet der Deutsche Bundestag seine Türen zum 14. „Tag der Ein- und Ausblicke“. „Wer am Sonntag in Berlin ist, hat die besondere Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der parlamentarischen Arbeit zu werfen. Bei dem vielfältigen Programm lohnt sich insbesondere ein Besuch für Familien“, empfiehlt der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt.Am „Tag der Ein- und Ausblicke“ wartet auf die Besucher ein spannendes Programm. Eröffnet wird die Veranstaltung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble um 9.30 Uhr vor dem Plenarsaal des Reichstagsgebäudes. Im Verlauf des Tages können sich die Gäste über die Arbeitsweise des Parlaments, seiner Ausschüsse und der Fraktionen, den Alltag der Abgeordneten und der Bundestagsverwaltung informieren. So stehen unter anderem Abgeordnete für persönliche Gespräche bereit, es finden Bürgergespräche zu vielfältigen Themen der Ausschüsse im Paul-Löbe-Haus statt und nicht zuletzt kann die moderne Architektur und die Kunst in den unterschiedlichen Gebäuden des Bundestages betrachtet werden. Neben dem Reichstagsgebäude mit seinem Plenarsaal, können eben auch das Paul-Löbe-Haus und das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus besichtigt werden. Dabei haben die Gäste die Gelegenheit, auch in Räume zu schauen, die für die Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind.Darüber hinaus stehen einzelne Vertreter der Fraktionen des Bundestages für Gespräche zur Verfügung. Die CDU/CSU bietet zudem ein Politik-Quiz, einen Besuch ihres Fraktionssaals, Kaffee in der „Presselounge“ und ein Spiel für Kinder an. Für die kleinen Gäste gibt es zudem einen spannenden Kinderbereich, in dem unter anderem geschminkt, gemalt und gebastelt wird. Neben den politischen Eindrücken runden verschiedene Musikcafés und die aktuelle Ausstellung „Moritz Götze – Lorbeeren für Schadow“ das Programm ab.Die Pforten des Bundestages sind von 9 bis 19 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen und ein ausführliches Programm finden sich auf der Homepage des Deutschen Bundestages: http://www.bundestag.de/tea.