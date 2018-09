„Jeder weiß, dass ich diese Stadt liebe“: Füllkrug verlängert vorzeitig bei 96

Der in Hannover geborene und aufgewachsene Torjäger spielt seit dem Zweitligajahr 2016/17 für die Roten. Nach dem erfolgreichen Aufstieg in die Bundesliga war der 25-Jährige mit 14 Toren in der vergangenen Saison maßgeblich daran beteiligt, dass 96 sicher die Klasse hielt.Niclas Füllkrug sagt: „Hannover ist meine Heimat. Jeder weiß, dass ich diese Stadt liebe und mich auch in unserer Mannschaft und im Verein zuhause fühle. Ich komme jeden Tag gern in die Kabine und freue mich unheimlich auf diese Saison mit 96. Dass es mit meiner Vertragsverlängerung zeitlich so geklappt hat, dass sie in diesem speziellen Rahmen verkündet werden konnte, freut mich ganz besonders. Das ist für mich schon etwas ganz Außergewöhnliches.“96-Manager Horst Heldt erklärt: „Niclas hat die vergangene Saison über starke Leistungen in der Bundesliga gezeigt. Im Sommer gab es eine Wechseloption – er ist aber in Hannover geblieben. Die gesamte Vorbereitung über ist er vorangegangen. Er ist ein ganz wichtigerTeil von Hannover 96 - auf dem Platz, in der Kabine und als Identifikationsfigur. Der neue Vertrag bedeutet eine Anerkennung dieser Leistungen. Wir sind sehr froh, dass wir vorzeitig um zwei Jahre verlängern konnten.“Anlässlich der Vertragsverlängerung gibt es im 96-Onlineshop unter shop.hannover96.de ein besonderes Angebot für die Fans: Beim Erwerb eines Füllkrug-Trikots sind der Namensflock und die Rückennummer 24 gratis. Die Aktion unter dem Motto „FÜLLÄNGERUNG“ läuft bis einschließlich Sonntag, den 2. September.