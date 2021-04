Jetzt für Sterne des Sports bewerben

Recken-Trainer Carlos Ortega übernimmt die Schirmherrschaft

Region. Zum 18. Mal suchen die Hannoversche Volksbank und ihre Niederlassungen Volksbank Hildesheimer Börde und Volksbank Celle in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund und dem Regionssportbund Hannover sowie den Kreissportbünden Hildesheim und Celle Sportvereine, die durch ihr gesellschaftliches Engagement überzeugen. Als Schirmherr hat die Hannoversche Volksbank Carlos Ortega, Trainer des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf – Die Recken gewonnen.„Wir sind sehr stolz, dass Carlos Ortega die Schirmherrschaft für die Sterne des Sports übernimmt. Die Arbeit in den Vereinen rückt dadurch in das Scheinwerferlicht“ erklärt Jürgen Wache, Vorstandssprecher der Hannoverschen Volksbank. Es winken zudem attraktive Geldpreise für die Vereinskasse. Carlos Ortega freut sich, dass besonderes Engagement in Corona-Zeiten zusätzlichausgezeichnet wird: „Die vielen Ehrenamtlichen in den Sportvereinen engagieren sich für die Mitglieder, insbesondere in Corona-Zeiten“. Dennoch haben viele Sportvereine Mitglieder verloren. Die Volksbank lobt deshalb einen Sonderpreis für gute Ideen zur Mitgliedergewinnung aus. Im letzten Jahr hat der Verein „IcanDo e.V.“ mit dem Projekt „IcanDo@School“ einen sensationellen Durchmarsch gemacht. Nach dem Sieg auf lokaler Ebene konnte der Verein auch die Jurys in Niedersachsen und auf Bundesebene überzeugen. Das Konzept „IcanDo@School“ ist ein spiel- und bewegungs-orientiertes Unterstützungsprogramm zum Thema „Nähe und Distanz“, das die Bedarfe der Grundschulen berücksichtigt. In den Unterrichtspausen spielen IcanDo-Trainer mit den Kindern geeignete Spiele mit Abstand. Lehrkräfte werden beraten, wie sie auf einfache und kindgerechte, zugleich strukturierte Art und Weise den Umgang mit Distanzzonen spielerisch einüben können.Dazu Wache: „Eine tolle Idee auch über die Corona- Zeiten hinaus und gleichzeitig der Aufruf an alle Vereine, sich mit ihren Projekten zu bewerben.“Die Online-Bewerbung für die „Sterne des Sports“ ist über www.hannoversche-volksbank.de möglich. Die Bewerbungen müssen bis spätestens 30. Juni 2021 vorliegen. Fragen beantwortet Marina Naujoks: Telefon (05 11) 12 21-87 44, E-Mail marina.naujoks@hannoversche-volksbank.de.