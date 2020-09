Kinder-Kultur-Picknick in Gailhof

Aktion am Jugendgästehaus am Regionsentdeckertag

Region/Gailhof. Am Mittwoch, 2.September, fand die Mitgliederversammlung des Regionsjugendrings Hannover statt, auf der der bisherige Vorsitzende Werner Bürgel aus Langenhagen erneut als Vorstandsvorsitzender des RJR gewählt wurde. Dankend nahm er die Wahl an und freute sich, auch gleich auf eine besondere Veranstaltung hinweisen zu können: Der Regionsjugendring Hannover und das Team Jugend- und Familienbildung laden am Sonntag, 13. September, zum Kinder-Kultur-Picknick ins Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof ein: An drei Spielorten gibt es Musik, Zauberei & Jonglage, Kinder-Theater und Kinder-Zirkus zu erleben. Die Veranstaltung findet als Tourenziel 1 im Rahmen des 33. Entdeckertages der Region Hannover statt. Eine Voranmeldung auf www.entdeckertag ist notwendig! Wer mag, bringt sich selbst Verpflegung mit, dazu Decke, Geschirr und Besteck. Gegen ein kleines Entgelt ist aber auch vor Ort Verpflegung erhältlich. Das Publikum kann den Vorstellungen entweder von einem vorbestellten Familienplatz auf der mitgebrachten Picknickdecke lauschen oder erhält vor Ort pro Person kostenlos einen Papphocker. Jeder Familie/Gruppe wird eine Fläche von vier Quadratmetern zur Verfügung gestellt. Es gibt zwei Veranstaltungsreihen. Pro Veranstaltungsreihe können 60 Familien/Gruppen mit jeweils maximal sechs Personen teilnehmen.Zeitfenster 1: Einlass um 10.30 Uhr, drei Aufführungen à 30 Minuten, Beginn um 11.15, 12.15 und 13.15 Uhr. Zirkuszelt Zirkuszelt: Zirkus Knalltüte – Kinder- und Jugendzirkus der Stadt Celle Zirkus Salto – Kinder- und Jugendzirkus des Haus der Jugend Hannover. Bühne I:Johannes Arnold – Zauberer und Jongleur Johannes Arnold – Zauberer und JongleurBühne II: Unmada – Kinderliedermacher Manfred Kindel Kindertheaterhaus Hannover – Wo ist mein Bär? Von Therese Thomaschke und Regina Wagner / ab 3 Jahren. Auslass: 13.45 Uhr.Zeitfenster 2: Einlass um 14 Uhr, drei Aufführungen à 30 Minuten. Beginn um 14.45, 15.45 und 16.45 Uhr.Zirkuszelt: Zirkus Salto – Kinder- und Jugendzirkus des Haus der Jugend HannoverBühne I: Johannes Arnold – Zauberer und JongleurBühne II: Kindertheaterhaus Hannover – Wo ist mein Bär? Von Therese Thomaschke und Regina Wagner / ab 3 JahrenAuslass: 17.15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei Starkregen wird die Veranstaltung abgesagt.