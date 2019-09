Kindergärten auf dem Eis

Hus de Groot EISARENA lädt zum Saisonstart ein

Mellendorf. In der vergangenen Woche hat das das Eisstadion Mellendorf 250 Kindergartenkinder aus der gesamten Region zum Saisonstart kostenlos auf ́s Eis eingeladen. Die Kleinsten weihen traditionell das Eis im Ice-House ein. Schlitten, Kinderkarren, Straßenschuhe, alles was sonst auf der Eisfläche streng verboten ist, durfte am Freitagfrüh mit aufs Eis genommen werden. Die riesige Kinderschar hat den Ausflug auf ́s Eis an der frischen Luft sichtlich genossen. So wurde wild kreischend umhergelaufen, Schlittengefahren und vorsichtig beschritten – je nach Lust und Laune. Die Eislaufsaison ist schon wieder voll im Gange. Alle Infos zum Eisspaß auf www.ice-house.de.