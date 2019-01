Jetzt bewerben und 10.000 Euro für die beste Idee zu Klimaschutz im Sportverein gewinnen

Region. Noch bis zum 31. Januar können sich Sportvereine aus ganz Niedersachsen für den Ideenwettbewerb zu Klimaschutz im Verein bewerben. Auf den Sieger wartet ein Scheck über 10.000 Euro.Prämiert wird das beste Konzept zur Ausrichtung einer möglichst öffentlichkeitswirksamen (Sport-)Veranstaltung, bei der die Themen Klimaschutz, Energiesparen und Sport vereint werden. Mitmachen können alle niedersächsischen Sportvereine, die Mitglied im LandesSportBund sind. Den Gewinner kürt eine Jury, die mit Vertretern der Kampagnenpartner besetzt ist. Schirmherr des Wettbewerbs ist der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies, der unterstreicht: „Sportvereine sind wichtige Multiplikatoren für einen konsequenten Klimaschutz, denn in ihnen kommen Menschen aus allen Schichten unserer Gesellschaft zusammen. Und die Möglichkeiten, im Verein Energie zu sparen und damit ein Beispiel zu geben sind vielfältig: Sei es durch die energetische Sanierung der Vereinsanlagen, die klimafreundliche Anreise zum Sport oder die nachhaltige Organisation von Veranstaltungen“.Koordiniert wird der Ideenwettbewerb von Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Mehr Infos und die Bewerbungsunterlagen unter: www.klimaschutz-niedersachsen.de/klimascheck-sportvereine. Der Ideenwettbewerb zu Klimaschutz im Sportverein wir einmal jährlich ausgelobt und ist Bestandteil der Kampagne „Klima(s)check für Sportvereine“, die 2017 vom LandesSportBund, dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz und der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen initiiert wurde. Ziel ist es, landesweit das Bewusstsein und Engagement für Energieeffizienz und Klimaschutz in Sportvereinen zu stärken. Als zweiter Bestandteil werden professionelle Energieberatungen in den Vereinen mit bis zu 2.500 Euro gefördert.