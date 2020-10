Konzert von Walt Kracht per Livestream

Zuhause oder im Studio live dabei sein

Wedemark/Langenhagen. Konzertbesuche sind wieder erlaubt, doch dadas Coronavirus alle wohl noch eine Weile begleiten wird, präsentieren Walt Kracht und sein Orchester am 25. Oktober um 18 Uhr ein Studiokonzert im Doppelmodus. Das Konzert wird per Livestream übertragen. Darüber hinaus können 30 Zuschauer bei der Aufnahme dabei sein oder das Konzert im Studio Tessmar erleben, exklusiv mit einer begrenzten Zuschauerzahl. Alternativ kommt Walt Kracht mit seinen Musikern abends mit abwechslungsreichem Programm nach Hause ins Wohnzimmer. Die Livemusik unter dem Motto „Swing, Hits & Evergreens“ dauert etwa 75 Minuten, in denen man vielleicht mit Freunden bei enem Getränk Big Band Klänge genießen kann. Das Konzert wird per Video-Direktübertragung ins Internet gestellt. Die Fans können sich unter dem Link http://www.tonstudio-tessmar.de/livestreamins Internet einwählen und das Studiokonzert live hören und sehen. Die Eintrittskarte für das Konzert kostet 25 Euro. Eine Spende für die Musiker von den Livestreamfans wäre nett, denn seit rund sechs Monaten wuurden alle Konzert wegen Corona abgesagt. Spenden können überwiesen werden an IBAN DE 55 25190001 0728 223000 BIC VOHADE 2H.