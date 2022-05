Kostenlose Beratung der Betreuungsstellen

Zukunft gestalten – mit Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung

Region. Ein Unfall, eine Krankheit oder eine seelische Krise: Jeder kann auf fremde Hilfe angewiesen sein. Wer aber hat dann die rechtliche Befugnis, in Vertretung Dokumente zu unterschreiben oder Rechnungen zu begleichen? Wer darf Entscheidungen treffen, die die Gesundheit, das Vermögen, den Wohnort oder die Lebensqualität betreffen?Die Betreuungsstellen der Region Hannover informieren regelmäßig kostenlos über Möglichkeiten der privatrechtlichen Vorsorge durch Vollmachtserteilung und zur Betreuungsverfügung. Folgende Sprechstunden finden im Mai statt: in der Wedemark am Mittwoch, 18. Mai, von 14 bis 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus Mellendorf, Gilborn 6 sowie in Langenhagen am Donnerstag, 19. Mai, von 14 bis 16 Uhr im Sozialen Rathaus, Schützenstraße 2, Raum 2.009.Weitere Termine sind in Planung. Eine telefonische Anmeldung unter der Nummer (05 11) 61 62 35 40 ist erforderlich. Ratsuchende werden gebeten, sich bei der Anmeldung über die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen vor Ort zu informieren. Bitte beachten, dass Termine je nach Infektionsgeschehen kurzfristig abgesagt werden können.