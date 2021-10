KSV-Delegiertenversammlung

Schützen treffen sich im Theatersaal Langenhagen

Langenhagen/Wedemark. Der Kreisschützenverband Wedemark-Langenhagen trifft sich am Freitag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr im Theatersaal in Langenhagen, Rathenaustraße14, in Langenhagen. Aufgrund von Corona gibt es weder Fahneneinmarsch noch Bewirtung.Es gelten die 3G Regelungen. Bitte Impfnachweis oder Test zur Veranstaltung mitbringen. Mitgebrachte Getränke bitte nur in wiederverschließbaren Behältnissen.Neben den üblichen Regularien steht die Ehrung verdienter Schützen auf der Tagesordnung. Außerdem stehen Ergänzungswahlen zum Gesamtvorstand und eine Satzungsänderung an.