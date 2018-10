Kultur im Schloss: Concerto Foscari

Familienkonzert am 4. November im Schloss Landestrost

Region. Im Konzert „Hör dem Licht beim Scheinen zu“ bewegt sich das Barockensemble Concerto Foscari am Sonntag, 4. November, spielerisch zwischen Musik und Licht. Leuchtende Objekte, musikalisches Schattenspiel – ab 11 Uhr lässt die Formation Musikstücke aus dem 16. bis 18. Jahrhundert zu Lichtmomenten der Musik werden, die Kinder und Erwachsene gemeinsam beobachten und erleben können. Kissen, Sitzsäcke und Kuscheltiere dürfen gerne mitgebracht werden. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder bis sechs Jahre erhalten freien Eintritt.Licht ist nicht nur etwas, mit dem wir uns wärmen oder die Dunkelheit erhellen. Es kann uns besonders tolle Ideen, sogenannte Geistesblitze, bescheren oder uns in lichten Momenten helfen, Dinge zu verstehen. In jeder Zeit gab es Menschen, die ihre Epoche mit Geistesblitzen und lichten Momenten bereichert haben – auch viele Komponisten haben sich über die Jahrhunderte hinweg mit dem Thema Licht beschäftigt und es musikalisch umgesetzt.Eintrittskarten sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich: www.reservix.de. Die Reservix-Hotline ist täglich von 0 bis 24 Uhr unter Telefon (01805) 700733 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz höchstens 0,42 €/Minute) erreichbar. Vorverkauf für die Veranstaltungen der Reihe „Kultur im Schloss“ im Schloss Landestrost, Schlossstr. 1, 31535 Neustadt unter Telefon (0511) 616-25200 oder per E-Mail: kultur@region-hannover.de. Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9-12 Uhr und 13-16 Uhr; Fr. 9 bis 12 Uhr.