Kultur im Schloss: VOXID mit „Shades of Light“

A-cappella-Konzert am 1. März im Schloss Landestrost

Region. Wenn die sympathischen Vokalartisten VOXID am Freitag, 1. März, 20 Uhr, im Schloss Landestrost auftreten, haben sie neben den Perlen der Popmusik aus eigener Feder auch ein paar bemerkenswerte Cover-Versionen im Gepäck. Und wer „die deutschen Pentatonix“ bereits live gesehen hat, kann bestätigen, dass sie ihr Handwerk absolut verstehen. Neben fünf absoluten Ausnahmestimmen zeichnet die Leipziger vor allem eines aus: ein erfrischendes und abwechslungsreiches, mehrfach preisgekröntes Songwriting – verpackt in einem mitreißenden Livesound. Im Zentrum ihres Schaffens stehen neben innovativem Pop auch Funk, Soul und ein bisschen Elektro. Vor allem aber die eigene Begeisterung an guter Musik und der Spaß daran, diese in einer humorvollen Show mit dem Publikum zu teilen.Konzertgäste zahlen 19 Euro, ermäßigt 13 Euro Eintritt. Vorverkauf: Eintrittskarten für die Veranstaltungen der Reihe „Kultur im Schloss“ sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich: www.reservix.de. Die Reservix-Hotline ist täglich von 0 bis 24 Uhr unter Telefon (01805) 700733 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz höchstens 0,42 €/Minute) erreichbar. Vorverkauf im Schloss Landestrost, Schlossstr. 1, 31535 Neustadt, unter Telefon (0511) 616-25200 oder per E-Mail: kultur@region-hannover.de. Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9-12 Uhr und 13-16 Uhr; Fr. 9 bis 12 Uhr. Alle Veranstaltungen gibt es im Internet auf www.hannover.de/kulturimschloss.