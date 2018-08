Macron wird neuer Ausrüster von Hannover 96 ab der Saison 2019/20

Macron wird neuer Ausrüster von Hannover 96 ab der Saison 2019/20

Hannover. Hannover 96 startet ab der Saison 2019/20 in eine sechsjährige Zusammenarbeit mit dem italienischen Sportartikelhersteller Macron. Das Unternehmen aus Bologna löst im Juli nächsten Jahres den württembergischen Teamsporthersteller JAKO ab, der Hannover 96 die vergangenen acht Jahre ausgerüstet hat. Die Partnerschaft mit Macron gilt nicht nur für die Lizenzspielermannschaft der Roten, sondern auch für alle Nachwuchsteams aus der Akademie und die beliebte Fußballschule von Hannover 96.

Macron steht für individuelles Design und Qualität und hat weltweit mehr als 70 Vereine unter Vertrag, darunter Fußball-Traditionsklubs wie Lazio Rom, Sporting Lissabon und Hajduk Split. Bei der Europameisterschaft 2016 stattete Macron die albanische Nationalmannschaft aus. In Deutschland werden bisher Union Berlin und der traditionsreiche Drittligist TSV 1860 München von den Italienern ausgerüstet. Auch als Ausrüster beim Basketball, Handball, Volleyball und Rugby (unter anderem für die deutschen Rugby-Nationalteams) hat sich das Unternehmen einen sehr guten Namen gemacht.

Josip Grbavac, Marketing-Leiter von Hannover 96: „Wir sind überzeugt, dass wir für unsere Fußballprofis, Nachwuchskicker und Fans mit Macron einen starken Partner gewinnen konnten und freuen uns auf attraktive Produkte mit italienischem Flair und innovativem Design. Wir waren vom ersten Gespräch an mit den Verantwortlichen in Bologna auf einer Wellenlänge und sind alle sehr glücklich über die beschlossene Kooperation. Ausdrücklich möchte ich mich an dieser Stelle auch bei JAKO für die jahrelange, erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken, die aktuelle Kollektion kommt sehr gut an und ist ein schöner Abschluss einer tollen Zeit.“

Gianluca Pavanello, CEO von Macron, sagt: „Die Vereinbarung mit Hannover 96 ist die jüngste prestigeträchtige Partnerschaft, die wir uns gesichert haben und die unsere Familie der Top-Klubs weiter vergrößert. Diese Unternehmensstrategie erweist sich als Erfolg und verschafft uns internationale Markenbekanntheit und Anerkennung, wie auch die jüngste Partnerschaft mit der UEFA beweist.“

96-Geschäftsführer Björn Bremer: „Macron hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass das Unternehmen ein starker und verlässlicher Partner für Fußballvereine weltweit ist. Wir haben ein für Hannover 96 ausgezeichnetes Paket definieren können und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Macron. Der Firma JAKO danke ich für die stets zuverlässige und partnerschaftliche Zusammenarbeit.“

Roberto Casolari, Director of Sports Marketing bei Macron: „Der deutsche Markt bildete in letzter Zeit für uns einen besonderen Schwerpunkt. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Hannover 96 und darauf, gemeinsam eine Merchandising-Kollektion zu gestalten, die der Geschichte des Teams und der gesamten Identität des Klubs und seiner Fans Ehre macht.“