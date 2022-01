Das ECHO verlost 5 x 2 Karten für Walt & his Orchestra

Vinnhorst. Musical-und Filmmelodien im Big Band Sound in einem Konzert vereint – das bieten Walt Kracht und sein Orchester amSonnabend,12.Februar, um 19 Uhr in der St. Andreas-Kirche, Beneckeallee 2, in Vinnorst. Walt Kracht & his Orchestra gestalten Musical-und Filmmelodien in einem Konzert vereint als unterhaltsamen, bunten Abend mit modernen und schwungvollen Arrangements im Big Band Sound. Über gefühlvolle Balladen hin zu fetzigen Rhythmen bietet das Programm für „Jung und Alt bekannte, zeitlose Film- und Musicalklassiker wie zum Beispiel ein Medley aus der Feder von Andrew L. Webber. sowie Melodien aus der“ West Side Story“,“ König der Löwen“ sowie“ My Fair Lady „ .Das Programm beinhaltet eine interessante Mischung „Traditionals und Classics“ der Film-und Musicallandschaft mit fetzigen Arrangements in Samba, Rock, Pop und Swing & Broadway Flair. Für jeden Musikgeschmack spielt Walt etwas. Auch eine ganze Palette an James-Bond-Melodien darf nicht fehle. Weltbekannte, unvergessene und beliebte Filmmusiktitel aus Pink Panther, Titanic über der Clou runden das Programm ab.Walt Kracht & his Orchestra zählen noch zu den wenigen Orchestern einer glanzvollen Zeit, die den Stil ehemaliger Tanz-und Unterhaltungsorchester wie Max Greger ,Paul Kuhn Hugo Strasser pflegen. Als Gesangsolist wirkt Viktor Visotskymit.Da das Orchester sonst im NDR-Sendesaal, HCC Hannover oder auch in Bremerhaven, Cuxhaven, Northeim und Stade Konzertiert. hat die Kulturgemeinschaft Vinnhorst den Eintrittspreis subventioniert. Die Besucher können sich auf einen unterhaltsamen Abend mit vergnüglichem Entertainment freuen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 16 Euro für Kulturvereinsmitglieder. Karten im Vorverkauf gibt es im Büro der Kulturgemeinschaft Vinnhorst, Telefon (0511) 89 75 58 22, in der Vinnhorster Haarmonie, Alt Vinnhorst 81, Uhren Schremmer, Alt Vinnhorst 1. Es gilt die 2-G-Plus-Regel oder drei Mal geimpft. Walt Kracht und die Kulturgemeinschaft Vinnhorst stellen für die Leser des ECHO 5 x 2 Freikarten zur Verfügung. Die Karten werden unter Ausschluss des Rechtsweges verlost. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, sendet bis zum 27. Januar eine E-Mail an redaktion@wedemark-echo.de. Bitte die Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung nicht vergessen. Viel Glück!