Musik aus Israel: Konzert mit Sivan Talmor am 1. November

Konzertreihe der Gedenkstätte Ahlem mit Radio Leinehertz 106.5 und Café Glocksee

Region. Im Rahmen der Konzertreihe „Musik aus Israel“ kommt mit Sivan Talmor am Donnerstag, 1. November 2018, 20 Uhr, eine einzigartige israelische Sängerin ins Café Glocksee: Ihre musikalische Karriere begann Sivan Talmor in der israelischen Armee, wo sie als Leadsängerin der Militärkapelle 4x4 auftrat. Sie hat in Musicals mitgesungen und stand bei „The Voice Israel“ auf der Bühne. Mit „Luna Park“ legte sie 2013 ihr Debutalbum mit hebräischen Texten vor, 2016 folgte ihr zweites, diesmal englischsprachiges Album „Fire“. Die Songs, die Sivan Talmo im Café Glocksee präsentiert, bewegen sich irgendwo zwischen West Coast Folk, klassischer Ballade und Nouvelle Chanson. Der Eintritt kostet acht Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse.Nur sieben Titel sind auf dem Album „Fire“, weniger als eine halbe Stunde Musik, aber genug, um Sivan Talmor ein gutes Stück näher zu kommen und zu verstehen, was die junge Israelin bewegt: die Geburt ihres ersten Kindes, ein Streit mit ihrem Mann oder ihre Idee von Heimat. Das Singen in englischer Sprache hat ihr geholfen, sich zu öffnen, erklärt die Musikerin. Im Gepäck hat sie außerdem ihr neues Album, das sie und ihre Band innerhalb von nur einer Woche in Kfar Vradim im Norden Israels aufgenommen haben.Über ihre Herkunft berichtet die junge Frau: „Israel ist keine einfache Heimat. Mit vielen Dingen, die dort passieren, mit vielen Entscheidungen unserer Regierung bin ich überhaupt nicht einverstanden. Und doch bin ich stolz, Israelin zu sein. In Israel leben viele Menschen, ganz unterschiedliche Menschen, und die sind oft ganz anders, als sie im Ausland gesehen werden.“