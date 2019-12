Musikalische Schlittenfahrt in Langenhagen

Konzert des Choir under Fire in der Liebfrauenkirche

Langenhagen/Wedemark. Am Sonntag, 15. Dezember, ist der Choir under Fire wieder mit einem seiner Adventskonzerte in der Liebfrauenkirche in Langenhagen in zu Gast. Unter dem Motto „Sleigh Ride" werden die Sängerinnen und Sänger unter der musikalischen Leitung von Martin Schulte stimmungsvoll die Adventszeit erhellen und auf einer musikalischen Schlittenfahrt Kerzenglanz und Vorweihnachtsfreude in die Herzen ihres Publikums zaubern.„Ich freue mich dem Publikum in Langenhagen unser neues Weihnachtsrepertoire zu präsentieren“, so Martin Schulte. In der Wedemark wird es in diesem Jahr kein Weihnachtskonzert des Chores geben, so dass alle Fans zu dem Konzert in Langenhagen eingeladen sind. Das Repertoire mit Swing und Klassikern der Jazz-Musik, Evergreens und aktuellen Popsongs wird in der Adventszeit um viele Weihnachtsmelodien verschiedenster Stilrichtungen ergänzt. Ob mit Klavierbegleitung oder a cappella, ob schwungvoll oder melancholisch – dass diese Mischung auch in der Vorweihnachtszeit überzeugt, erleben die Sängerinnen und Sänger bei ihren Konzerten immer wieder. Begleitet wird der Choir under Fire in der in der Liebfrauenkirche von dem Pianisten Markus Horn. Das Konzert am 15. Dezember beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch freuen sich die Sängerinnen und Sänger über Spenden für die Chorarbeit. Am Sonnabend, 14. Dezember, um 18 Uhr wird der Choir under Fire in der Zachäuskirche in Hannover-Burg zu Gast sein. Weitere Informationen über den Chor und seine nächsten Konzerttermine finden Interessierte auf der Homepage des Chores unter www.choir-under-fire.de.