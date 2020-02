Nach Traumdebüt in Fürth: Simon Stehle unterschreibt Profivertrag bei 96

Der im spanischen Valladolid geborene und auf der Kanareninsel Gran Canaria aufgewachsene Sohn einer kolumbianischen Mutter und eines deutschen Vaters kam im Sommer 2017 nach Zwischenstationen im Nachwuchs von Atlético Madrid und UD Levante ins 96-Internat in der Eilenriede. In der 96-Akademie entwickelte sich Stehle zunächst in der U17, dann in der U19 stetig weiter. In der laufenden Spielzeit erzielte er in der A-Junioren- Bundesliga in 13 Einsätzen 14 Tore. Vier weitere Treffer legte er auf.Seit Anfang des Kalenderjahres trainiert er fest unter Kenan Kocak bei den Profis mit. Im Zweitligaspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am 9. Februar wurde er eingewechselt und stellte mit einem Tor in der 96. Minute den 3:1-Endstand her.Gerhard Zuber, Sportlicher Leiter von Hannover 96: „Simon ist ein richtig guter Junge, der sich in der U19 mit überragenden Leistungen und vielen Scorerpunkten für einen Vertrag empfohlen hat. Für sein Alter ist er körperlich bereits sehr weit. Perspektivisch kann er unserem Spiel mit seiner Schnelligkeit und Dynamik sehr guttun.“Michael Tarnat, Leiter der 96-Akademie: „Das hat Simon sich aufgrund seiner Leistungen in den vergangenen zwei Jahren einfach verdient. Es freut uns, dass wir wieder einen Spieler aus der Akademie in den Profibereich überführen konnten.“Simon Stehle: „Ich bin sehr glücklich, meinen ersten Profivertrag bei Hannover 96 unterschrieben zu haben. Ich habe diesem Verein sehr viel zu verdanken und bin sehr froh, hier den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. Ich hoffe, ich kann durch harte Arbeit noch viele schöne Momente hier erleben und freue mich sehr auf die kommende Zeit.“