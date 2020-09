Natürliche Autorität

Onlineseminar mit Anke Tielker

Heidekreis. Persönlichkeit ist das wichtigste (Führungs-, Leitungs-, Coaching-, Lehr-) Instrument. Das macht die Entwicklung beruflicher Kompetenzen zu einer persönlichen Angelegenheit, die die eigene innere Klärung und Klarheit voraussetzt. Gerade Frauen schätzen oft ihre eigenen Fähigkeiten nicht besonders hoch und geben daher z. B. in Strategiegesprächen vorzeitig nach. „Wie kann es im Beruf leichter für mich werden? Oder auch „wie kann ich wertschätzender mit mir selbst umgehen?“ sind einige Fragen, die uns oftmals beschäftigen. In diesem abwechslungsreichen Vortrag mit interaktiven Bestandteilen lernen die Teilnehmenden spannende Methoden kennen, mit denen sie in Zukunft motiviert und selbstbewusst nicht nur ihre beruflichen Kompetenzen zur Geltung zu bringen können.Das Onlineseminar ist kostenlos und findet am 6. Oktober von 16.30 bis 18 Uhr per Videokonferenz über Zoom statt. Anmeldung: bis zum 2. Oktober bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Telefon (05191) 9 706 12, oder koostelle@heidekreis.de.