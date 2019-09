Neuzugänge mit viel Erfahrung: Aogo und Stendera verstärken 96

„Spielstarkes Spielerduo“Stendera löste am Montag seinen Kontrakt mit Eintracht Frankfurt auf, Aogo spielte bis Ende der vergangenen Spielzeit für den VfB Stuttgart. Beide sind im zentralen Mittelfeld zu Hause und haben am Dienstagnachmittag einen Einjahresvertrag bei Hannover 96 unterzeichnet. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Marc und Dennis ein starkes Spielerduo dazubekommen“, erklärt 96-Chefcoach Mirko Slomka. „Die zwei werden uns in Bezug auf Stabilität und Spielkontrolle definitiv guttun. Beide haben in der 1. Liga gespielt und bringen viel Erfahrung mit, die der gesamten Mannschaft bei ihren weiteren Entwicklungsschritten helfen wird. Auch menschlich sind es zwei richtig gute Typen, ein absoluter Gewinn für unseren Kader.“Aogo: Zwölf A-Länderspiele für DeutschlandMit der Erfahrung aus zwölf Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft sowie 53 U-Länderspielen und 405 Profi- Einsätzen in der 1. und 2. Bundesliga, im DFB-Pokal, der Europa League, der Champions League und im UEFA-Cup kommt Dennis Aogo nach Hannover.Der gebürtige Karlsruher kam über die Nachwuchsleistungszentren des Karlsruher SC und des SV Waldhof Mannheim zum SC Freiburg. Dort wurde der Linksfuß 2005 zum Profi. 2008 folgte der Transfer zum Hamburger SV, ehe er sich 2013 dem FC Schalke 04 anschloss. 2017 wechselte er zum VfB Stuttgart, wo sein Vertrag Ende Juni dieses Jahres auslief. Über den Sommer hielt er sich athletisch und fußballspezifisch fit, sodass er nun bei Hannover 96 ohne großen Trainingsrückstand voll einsteigen kann. Der 32-Jährige erhält die Rückennummer 20.Dennis Aogo: „Ich habe Hannover 96 immer als großen Verein wahrgenommen. Als die Anfrage kam, fand ich das superspannend, weil 96 eindeutig nicht der typische Zweitligaklub ist. Hier steckt sehr viel Potenzial im ganzen Umfeld. Auch mit den Dingen, die ich nach Vorstellung des Trainerteams und des Managements der Mannschaft geben kann, kann ich mich sehr gut identifizieren. Deshalb habe ich mich, nach Rücksprache mit meiner Familie, für den Wechsel nach Hannover entschieden. Ich freue mich total, jetzt den ganzen Staff und die Mannschaft kennenzulernen, und hoffe darauf, mich so schnell zu integrieren, dass ich in der nächsten Woche schon der Mannschaft auf dem Platz helfen kann.“Mirko Slomka: „Dennis Aogo hat in seiner bisherigen Karriere viele hundert Spiele bestritten, den haut so schnell nichts mehr um. Genau diese Erfahrung und Abgeklärtheit wird unsere neu justierte Mannschaft, die sich noch in der Findungsphase befindet, extrem bereichern. Ich sehe ihn als Fels in der Brandung, der uns in einer herausfordernden Saison helfen wird, defensiv sicherer zu werden.“Stendera: Vertragsauflösung in Frankfurt, dann nach HannoverDer in Kassel geborene Stendera stieß 2010 zur U17 von Eintracht Frankfurt. Im April 2013 kam er zu seinem Debüt in der Bundesliga-Mannschaft. Insgesamt stehen beim heute 23-Jährigen 89 Pflichtspiel-Einsätze mit 14 Torbeteiligten in Bundesliga, DFB- Pokal und Europa League zu Buche. Auch in den deutschen Nachwuchsnationalmannschaften durchlief er alle Teams von der U17 bis zur U21 – in 31 Spielen erzielte er dabei 13 Treffer. Am Montag löste er seinen Vertrag mit der Eintracht auf, sodass er am Dienstag – auch nach dem Schließen des Transferfensters – bei 96 unterschreiben konnte. Bei den Roten wird der Mittelfeldmann die Rückennummer 18 tragen.Marc Stendera: „Ich weiß aus den Gesprächen mit Mirko Slomka und Jan Schlaudrauf genau, welche Rolle ich bei 96 einnehmen kann und was von mir erwartet wird. Wir sind schon seit einiger Zeit im Gespräch, und ich freue mich, dass wir am Ende einen sehr guten Weg gefunden haben, dass ich von nun an für 96 auflaufen kann. Es ist für mich ein kleiner Neustart. Ich habe sehr viel Gutes über die Chemie innerhalb der Truppe gehört und bin heiß darauf, dass es losgeht.“Mirko Slomka: „Marc Stendera ist aus meiner Sicht ein Mittelfeldspieler, der im Zentrum sehr gut die Fäden ziehen kann. Er hat in den vergangenen Jahren viel Erfahrung bei der Eintracht gesammelt, die er bei uns optimal einbringen kann. Einen Mittelfeld-Macher wie ihn haben wir gesucht. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für uns begeistern konnten. Einer wie er findet Lösungen, wenn sie dringend gebraucht werden. Genau das hilft uns.“Beide Spieler erledigten im Laufe des Dienstags erfolgreich den Medizincheck und unterschrieben ihre neuen Arbeitspapiere. Am Mittwochvormittag um 10 Uhr werden beide erstmals gemeinsam mit ihren neuen Teamkollegen auf der Mehrkampfanlage an der HDI Arena trainieren. Ihre Pflichtspielpremiere im 96-Trikot könnten Aogo und Stendera im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag, den 14. September, feiern.