Neuer Kursus beginnt im April 2019

Region. Für Frauen aller Altersstufen und Bildungsabschlüsse, die sich neu orientieren und weiterbilden möchten, bietet die Zentrale Einrichtung für Weiterbildung der Leibniz Universität ihr viersemestriges Programm mit folgenden Schwerpunkten an: a) Aneignung und Training von Schlüsselkompetenzen (Lernen, Kommunikation, Konfliktbearbeitung, Zielfindung), b) Bearbeitung von Themen rund um gesellschaftliche Strukturen und deren Wandel (Geschlechterbeziehungen; Arbeitswelt; Demokratie; Globalisierung etc.) einhergehend mit der Aneignung wissenschaftlicher Techniken und Denkweisen zum selbstständigen Lernen. Unser Programm bietet nicht nur neue positive Lernerfahrungen, sondern fördert auch den Erwerb diverser Fertigkeiten für den Einsatz im beruflichen und persönlichen Alltag.Zum Sommersemester 2019 bietet die offene Universität für Frauen Informationsveranstaltungen an am Mittwoch, 30. Januar, Montag, 11. Februar, und Mittwoch, 13. März, jeweils um 10 Uhr, in der Zentralen Einrichtung für Weiterbildung, Leibniz Universität Hannover, Schloßwender Str. 7, 30159 Hannover (Gebäude auf dem Hof), Auskunft: Britta Jahn (0511/762-19108), Shahrsad Amiri (762-14194) oder im Internet unter: http://www.zew.uni-hannover.de/offene_universitaet...