Region fördert Sommer-Konzerte

Team Kultur bringt Konzerte in die Hinterhöfe und in den Live-Stream

Region. Wenn die Menschen derzeit keine Konzerte besuchen können, dann kommt die Musik eben zu den Menschen: Mit exklusiven kleinen Live-Konzerten locken das Team Kultur der Region und das Hannover City of Music Radio die Menschen in der Region an ihre Fenster und auf die Balkone. Von dort genießen sie ihre Hofkonzerte, bei denen Musikerinnen, Musiker und Bands in den Hinterhöfen aus ihrem Repertoire aufspielen – live und in Farbe, mit echter Konzertatmosphäre und wirklichem Applaus. Geplant sind die Konzerte von Juni bis August jeden Samstag in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr. Pro Konzerttag sollen zwei Hinterhöfe à circa 45 Minuten bespielt werden. Engagierte Gastgeberinnen und Gastgeber können Teil des Projekts werden und ihren Hinterhof unter https://cityofmusicradio.de/hinterhofkonzerte/ anmelden. Dort erhalten sie auch alle weiteren Infos.Bereits vom 9. bis zum 31. Mai beteiligt sich die Region zudem am Internet-Stream der Konzertreihe „Local Players in Concert“. Musikerinnen und Musiker sind hier als Live-Act aus dem MusikZentrum seit Ostermontag regelmäßig im Online-Stream zu erleben. Für rund 11.000 Euro finanziert die Region Hannover nun drei Wochen Programm mit neun Konzerten. Das Geld dient sowohl den Honoraren der Künstlerinnen und Künstler, als auch den freischaffenden Ton- und Filmtechnikern sowie dem Tonstudio des MusikZentrums. Zu sehen sind die Konzerte viermal wöchentlich jeweils um 20.30 Uhr von Donnerstag bis Samstag unter www.welcome-home.de, gemeinsam präsentiert von der Region Hannover, Unesco City of Music Hannover, dem kreHtiv Netzwerk Hannover und dem MusikZentrum. Folgende Künstlerinnen und Künstler hat das Team Kultur in Kooperation mit verschiedenen Kulturveranstaltern bisher gebucht:· 9. Mai: Duo Malikì - Chiara Raimondi, Gesang/ Markus Korda, Akkordeon(Team Kultur Region Hannover)· 14. Mai: Lars Stoermer - Saxofon und Bassklarinette solo mit Loopstation(Gemeinde Wedemark)· 15. Mai: Achim Kück, Klavier und Anja Ritterbusch, Gesang(KiMus Bennigsen)· 16. Mai: Ulli Orth, Saxofon und Andy Mokrus, Klavier (angefragt)(Hermannshof Völksen)· 22. Mai: Mariposa (Kulturgut Poggenhagen)· 23. Mai: Andreas Bock, Schlagzeug und Ecki Hüdepohl, Klavier(bauhof hemmingen)· 28. Mai: Arne Pünter (Saxofon) + N.N.(Haasenhof)· 29. Mai: Christop Heidemann, Barockvioline und Yo Hirano, Cembalo(Kulturkreis Springe)· 30. Mai: N.N. (Kulturverein Sehnde)Weitere Infos unter www.hannover.de/kulturveranstaltungen.Der alljährliche Atelierspaziergang unter dem diesjährigen Motto I‘ m walking – Spazierengehen erfährt in diesem Jahr ebenfalls eine digitale Transformation. Statt wie ursprünglich geplant, an zwei Mai-Sonntagen ihre Türen zu öffnen und Besucherinnen und Besucher zu empfangen, werden die beteiligten Künstlerinnen und Künstler ihre Ideen in einem virtuellen Angebot zur Schau stellen. Ab Mitte Mai präsentieren sie ihre Werke und Arbeitsstätten peu à peu unter www.atelierspaziergang-region-hannover.de.