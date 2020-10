Regions-FDP im Landesvorstand stark vertreten

Stefan Birkner als Landesvorsitzender wiedergewählt

Region. Der FDP-Regionsvorsitzende Christian Possienke freut sich, dass der FDP-Kreisverband Region Hannover wieder mehrere Mitglieder in den Landesvorstand der FDP Niedersachsen entsenden kann. „Wir gratulierenStefan Birkner zu seiner erneuten Wahl als Landesvorsitzender. Er wurde mit 94,87 Prozent in seinem Amt bestätigt – ein ausgesprochen gutes Ergebnis“, sagt Possienke. Die frisch ernannte Sozialdezernentin der Landeshauptstadt Hannover, Sylvia Bruns, wurde mit 90,94 Prozent als Birkners Stellvertreterin wiedergewählt. Darüber hinaus beglückwünscht Possienke die Bundestagsabgeordnete Ulla Ihnen aus Hannover, die Vorsitzende der FDP-Fraktion in der Regionsversammlung Christiane Hinze aus Isernhagen und das Mitglied des Regionsvorstandes Niklas Drexler aus Langenhagen, die in den erweiterten Landesvorstand gewählt wurden. „Auch den weiteren neu gewählten Mitgliedern im Landesvorstand gilt unser Dank und wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit“ so Possienke.