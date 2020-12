Regionsverwaltung bleibt erreichbar

Psychosozialer Krisendienst ist während der Feiertage im Dienst

Region Hannover. Die Verwaltung der Region Hannover ist an den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester von Montag, 28., bis Mittwoch, 30. Dezember, regulär geöffnet. Besucher haben allerdings nur über den Eingang an der Hildesheimer Straße 20 Zutritt zum Regionshaus. Das Bürgerbüro samt Kfz-Zulassungsstelle ist am Montag von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet, am Dienstag und Mittwoch von 7.30 bis 15 Uhr. Termine müssen allerdings vorab telefonisch unter (0511) 616-11000 angemeldet werden. Am Sonnabend, 2. Januar, bleibt das Bürgerbüro geschlossen. Die Führerscheinstelle ist Montag bis Mittwoch von 8 bis 15.30 Uhr erreichbar. Termine müssen vorab telefonisch unter (051 1) 616-21744 angemeldet werden.Die Senioren- und Pflegestützpunkte der Region Hannover beraten derzeit nur telefonisch. Sie sind am Montag bis Mittwoch von 8.15 bis 12 Uhr erreichbar sowie am Montag zusätzlich von 13 bis 16 Uhr. Der Senioren- und Pflegestützpunkt in Wunstorf nimmt Anrufe unter der Telefonnummer (0511) 700-20114 entgegen, der in Burgdorf unter (0511) 700-20116 und der Senioren- und Pflegestützpunkt in Ronnenberg unter (0511) 700-20118.Die Jugendhilfestationen der Region Hannover sind am 28 und 29. Dezember jeweils von 8 bis 15.30 Uhr besetzt, am 30. Dezember bis 17 Uhr.Wer Leistungen aus dem Bildung- und Teilhabepaket (BuT) beantragen oder sich beraten lassen will, kann das im BuT-Servicebüro auch zwischen Weihnachten und Silvester tun. Am Montag und Mittwoch ist von 8 bis 12 Uhr geöffnet, am Mittwoch zusätzlich von 13 bis 16. Eine vorherige Terminvereinbarung unter TermineBuT@region-hannover.de ist jedoch erforderlich. Die Beratungsstelle für Infektionsschutz TBC ist Montag bis Mittwoch von 8 bis 15.30 Uhr unter der Rufnummer (0511) 616-22888 zu erreichen.Der Psychosoziale / Psychiatrische Krisendienst in der Region Hannover steht während der Feiertage und an den Wochenenden unter der Telefonnummer (0511) 30033470 zur Verfügung und freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und an den Feiertagen von 12 bis 20 Uhr. Einige Einrichtungen und Services der Region Hannover sind erst im neuen Jahr wieder zu erreichen. So ist das Telefon des Servicebüros Bauen unter der (0511) 616-22200 erst wieder ab Montag, 4. Januar besetzt. Auch Heilpraktiker-Anträge werden erst wieder ab Montag, 4. Januar 2021, angenommen.Die Familien- und Erziehungsberatungsstellen (FEB) und die Fachberatungsstelle Valeo bleiben ebenfalls bis Sonntag, 3. Januar 2021, geschlossen. In der ersten Januarwoche finden dann wieder vorrangig Telefonberatungen statt und nur in Einzelfällen eine persönliche Beratung. Die FEB Burgdorf ist ab dem 4. Januar 2021 wieder unter Telefon (05 11) 616 21590 erreichbar, die FEB Neustadt unter (0511) 616 26300, die FEB Ronnenberg unter (05 11) 616 23630, die Beratungsstelle Valeo bei sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen unter (0511) 616 22160. Auch die HIV- und STI-Sprechstunden sowie die gesundheitlichen Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz stehen erst ab Montag, 4. Januar, zur Verfügung