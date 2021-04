Schlagerparty erst 2022

Scheffer Club gibt Verschiebung bekannt

Brelingen (awi). Die meisten Schlagerfans werden es sich schon gedacht haben: Auch in diesem Jahr wird es wegen der Corona-Pandemie keine Schlagerparty in Brelingen geben. Am nächsten Sonnabend, 17. April, wäre der Termin gewesen, „doch vor dem Hintergrund der unsicheren Lage sind Veranstaltungen in dieser Größenordnung in der nächsten Zeit einfach nicht durchführbar", geben der Scheffer Club Brelingen und KS Veranstaltungskonzepte als gemeinsamer Veranstalter mit Bedauern bekannt. Doch der Termin für das nächste Jahr steht bereits: Dann soll die Schlagerparty am 23. April am altbewährten Ort vor dem Brelinger Schützenhaus starten.