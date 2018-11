Senioren- und Pflegestützpunkte am 6. und 8. November geschlossen

Region. Aufgrund interner Veranstaltungen bleiben die drei Senioren- und Pflegestützpunkte der Region Hannover in Burgdorf, Ronnenberg und Wunstorf am Dienstag, 6. November, und am Donnerstag, 8. November, geschlossen.

Weitere Informationen und Antworten zu Fragen rund um die Pflege geben die Senioren- und Pflegestützpunkte der Region Hannover: Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land, Telefon: (05 11) 70 02 01 16, Hannoversche Neustadt 53, 31303 Burgdorf, E-Mail SPN.BurgdorferLand@region-hannover.de; zuständig für Wedemark, Langenhagen, Isernhagen, Burgwedel, Burgdorf, Uetze, Lehrte und Sehnde. Die Öffnungszeiten der Senioren- und Pflegestützpunkte im Überblick: Montag bis Freitag 8.15 bis 12 Uhr, Montag 13 bis 16 Uhr, Donnerstag 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung.