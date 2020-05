Soldaten führen seit Montag Tests durch

Corona-Einsatz der Bundeswehr auch im Heidekreis

Heidekreis. Bereits seit dem 23. März 2020 ist das Kreisverbindungskommando Heidekreis (KVK HK) der Bundeswehr auf Wunsch des Landkreises aktiviert und wurde zur täglichen Dienstleistung in das Kreishaus nach Bad Fallingbostel verlegt. Es berät unter Leitung von Oberstleutnant Bernhard Wein den Landkreis über Möglichkeiten derHilfeleistung der Bundeswehr, nimmt unterstützend Hilfeleistungsanträge entgegen und koordiniert die Einsätze zwischen ziviler und militärischer Seite.Hierdurch war es möglich, dass sehr frühzeitig die Einrichtung eines Sanitätsmittel-lagers des Heidekreises in einer Bundeswehrliegenschaft realisiert werden konnte, um zum Beispiel die Krankenhäuser, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungsdienste sowiePflegeeinrichtungen mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln zu versorgen. Das KVK unterstützt mit seinen Soldaten auch direkt den Betrieb dieses Sanitätsmittellagers in der Kaserne. Von Ende April bis zum 22. Mai 2020 leisteten sechs Sanitätssoldaten des Sanitätsunterstützungszentrum Munster Dienst in den Zentralen Notaufnahmen des Heidekreis-Klinikums in Soltau und Walsrode, damit das dort eigentlicheingesetztes Pflegepersonal für die Intensivpflege unter Corona-Bedingungen geschult werden konnte. „Etwas wehmütig geben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Notaufnahmen die neuen Kollegen wieder her. Wir schauen auf eine interessante und lehrreiche Zeit zurück. Die Soldaten haben sich sehr schnell und sicher eingearbeitet und waren eine große Unterstützung. Unsere Mitarbeiterinnen undMitarbeiter der Notaufnahme konnten so durch ihren Einsatz auf den Intensivstationen unseres Hauses ihr Wissen erweitern oder auffrischen und sind nun dort jederzeiteinsetzbar. Wir wünschen „unseren“ sehr gut ausgebildeten und praxiserfahrenenSoldaten alles Gute und bleiben Sie gesund“, so Pflegedirektorin Meike Heins vomHeidekreis-Klinikum. Seit 18. Mai 2020 sind zusätzlich sechs Sanitätssoldaten desKommandos Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst „Ostfriesland“ aus Leer mit zweimobilen Probenahmen- und Unterstützungsteams beim Gesundheitsamt des Heidekreises in Walsrode tätig. Sie werden ab Montag, den 25. Mai 2020, insbesondere das Personal in den Pflegeeinrichtungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen.Zuvor wurden sie selbst negativ getestet sowie intensiv durch Gesundheitsamtsleiter Dr. Andreas Happersberger und sein Team auf ihre Aufgaben vorbereitet. Die Teilnahme an den Probenahmen ist mit den Pflegeeinrichtungen abgestimmt und freiwillig.KVK-Leiter Oberstleutnant Bernhard Wein und Landrat Manfred Ostermann zeigten sich zufrieden, dass alle vom Heidekreis gestellten Hilfeleistungsanträge im Rahmen der Amtshilfe vom Kommando Territoriale Aufgaben, Berlin, gebilligt wurden. DenSoldaten dankte Landrat Manfred Ostermann für ihren wichtigen Einsatz und wünscht für ihre weitere Arbeit im Heidekreis alles Gute.