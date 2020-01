„Torhüter mit großer Erfahrung“: Hannover 96 holt Ratajczak aus Paderborn

Gerhard Zuber, Sportlicher Leiter Hannover 96: „Wir sind froh, dass wir nach dem Verletzungspech von Martin Hansen mit Michael Ratajczak so schnell einen Torhüter mit großer Erfahrung verpflichten konnten. Michael hilft uns als Torwart und Typ sofort weiter und passt in jeder Hinsicht ausgezeichnet in unser Team.“Michael Ratajczak: „Ich fühle mich topfit und möchte sehr gern noch weiter als Profi spielen. Als die Anfrage von Hannover 96 kam, habe ich daher keinen Moment gezögert und sofort zugesagt. Es ist eine tolle neue Herausforderung bei einem großen Klub, auf die ich mich sehr freue.“Michael Ratajczak hat in der Jugend für Schalke 04 und Borussia Dortmund gespielt und 2003 im Trikot von LR Ahlen sein Zweitligadebüt gegeben. Als Profi kann er auf eine bewegte Karriere zurückblicken, die ihn auch zu White Star Woluwe nach Belgien führte. Mit seinen Vereinen hat Ratajczak insgesamt sieben Aufstiege feiern können, den bislang letzten in der vergangenenSaison mit Paderborn in die Bundesliga, wo er seit Januar 2017 unter Vertrag stand. 2012 stieg er als Stammtorwart mit Fortuna Düsseldorf ebenfalls in die Bundesliga auf. Zur Saison 2013/14 wechselte er zum Drittligisten MSV Duisburg an, wo er sofort Stammkeeper wurde und mit den „Zebras“ 2015 die Rückkehr in die 2. Liga schaffte.Michael Ratajczak bekommt bei Hannover 96 die Rückennummer 23.