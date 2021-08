Transfer perfekt: Julian Börner ab Dienstag im 96-Training

96-Cheftrainer Jan Zimmermann: „Ich habe mich früh auf Julian als wichtige Stütze festgelegt und bin sehr zufrieden, dass wir die Verpflichtung jetzt realisieren konnten. Julian wird nicht nur mit seiner sportlichen Leistung, sondern auch mit seiner positiven und motivierenden Art eine absolute Bereicherung für uns sein.“Julian Börner: „Ich freue mich sehr, dass jetzt endlich alles durch ist, und brenne darauf, die Jungs zu treffen und mich schnellstmöglich zu integrieren. Hannover 96 ist ein sehr gutaufgestellter Zweitligist, bei dem sich aktuell viel bewegt und etwas Neues entsteht. Dabei möchte ich mich gern einbringen.“Börner war 2019 nach Sheffield gewechselt und kam dort auf 63 Einsätze in der zweithöchsten englischen Spielklasse. Dabei erzielte er vier Tore. Zuvor hatte er fünf Jahre lang das Trikot von Arminia Bielefeld getragen, davon zwei Jahre als Kapitän. Seine ersten Schritte im Profifußball machte der gebürtige Weimarer bei Energie Cottbus, wo er ebenfalls für fünf Jahre unter Vertrag stand. Insgesamt 145 Zweitligaspiele, in denen der Defensivmann 15 Tore erzielte, stehen in seiner Vita. Börner wird ab Dienstag ins 96-Training integriert. Bei Hannover 96 läuft er künftig mit der Rückennummer 31 auf.