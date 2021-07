Bewerbungsfrist endet am 15. Juli

Heidekreis. Das Ehrenamt ist unbezahlbar und ein wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, dass diese Leistungen und der Aufwand nicht genug gewürdigt werden können, ist sich der Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke sicher. „Zahlreiche engagierte Menschen im Heidekreis leisten einen enormen Beitrag. In verschiedensten Vereinen, Institutionen und Gruppen, wird ein enormer Aufwand betrieben, der nicht mit Geld aufzuwiegen ist“, sieht Zinke die freiwillige Leistung anerkennend im Heidekreis. Dass die Niedersächsische Landesregierung, gemeinsam mit den Sparkassen in Niedersachsen und den VGH Versicherungen, nunmehr zum achtzehnten Mal den „Niedersachsenpreis für Bürgerengagement - Unbezahlbar und freiwillig" auslobt, ist für Sebastian Zinke ein starkes Signal, um das freiwillige Engagement stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und zu würdigen. Engagierte Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich noch bis zum 15. Juli 2021 am Wettbewerb zu beteiligen.Bewerben können sich Einzelpersonen, Vereine, Initiativen oder Selbsthilfegruppen aus den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt, Kirche/religiöse Gemeinschaften und Soziales, die sich in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl engagieren. Es ist aber auch möglich, dass Einzelpersonen oder Vereinigungen von Dritten vorgeschlagen werden.Eine Jury mit namhaften Vertreterinnen und Vertretern niedersächsischer Institutionen wird die Preisträgerinnen und Preisträger unter den eingereichten Vorschlägen auswählen. Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung überreicht Ministerpräsident Stephan Weil gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Vorstands der VGH Versicherungen, Dr. Ulrich Knemeyer, sowie dem Präsidenten des Sparkassenverbands Niedersachsen, Thomas Mang, am 4. Dezember 2021 10 Preise im Gesamtwert von 30.000 Euro. Darüber hinaus lobt NDR Niedersachsen noch einen Ehrenamtspreis aus, der vom Publikum des Senders ermittelt wird. Dieser ist ebenfalls mit 3.000 Euro dotiert.Die Bewerbungsunterlagen müssen eine Beschreibung des freiwilligen Engagements (maximal zwei Seiten), die Darstellung der Ziele und Zielgruppe, Startzeitpunkt, Anzahl der Engagierten, eventuelle Kooperationspartner sowie die Finanzierung des Projektes enthalten.Weitere Informationen über den Wettbewerb und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung gibt es auf www.unbezahlbarundfreiwillig.de.