Konzert in der St.-Marien-Kirche

Isernhagen KB. In der Hoffnung, dass das Infektionsgeschehen zurückgeht, gibt es am Sonntag, 13. September, um 17 Uhr ein Konzert mit Martina Petersen (Sopran) und Hans-Jürgen Ulrich (Orgel) in der ST.-Marien-Kirche in Isernhagen. Unter dem Motto „Verleih uns Frieden" werden Werke erklingen, die sich der Zusage Gottes nach Frieden und seinem Trost und Beistand widmen. Ob wie bei früheren Konzerten von Martina Petersen auch die Gemeinde singen darf, bleibt abzuwarten. Besucher können sich freuen auf Gesang, Orgelmusik, einen Psalm und Luthers Abendsegen. Der Eintritt ist frei, um Spenden am Ausgang für die Musiker wird gebeten.