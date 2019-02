Vorstand beschließt: Ausschlüsse werden rückgängig gemacht

Vorstand beschließt: Ausschlüsse werden rückgängig gemacht

Hannover. Im Dezember 2017 hat Hannover 96 e.V. 36 Mitglieder aus dem Verein ausgeschlossen. Sie gehörten im November 2016 zu einer Gruppe von 96-Fans, die sich im Vorfeld des Fußball- Zweitligaspiels zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 abends auf einem Parkplatz in Hildesheim mit dem Bestreben getroffen haben soll, Gewalttätigkeiten mit Braunschweiger Anhängern auszutauschen. Zu dieser Auffassung kam seinerzeit die Polizei, die bei der flüchtenden Gruppe 52 Zahnschienen, zwei Schlagwerkzeuge, einen Kubotan, vier Dosen Pfefferspray, 20 Sturmhauben, 22 Schlauchschals, 28 Paar Handschuhe und diverse Boxbandagen sichergestellt hatte. Dank eines umfassenden Polizeieinsatzes konnten damals Gewalttätigkeiten glücklicherweise verhindert werden. Gegen die 36 betroffenen Mitglieder hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein bundesweites Stadionverbot erteilt.

Von den betroffenen 36 Mitgliedern haben sich zwei Mitglieder durch ein Gerichtsverfahren gegen den Vereinsausschluss zur Wehr gesetzt. In einem Fall hat das Landgericht Hannover in der zweiten Instanz dem Mitglied Recht gegeben, weil es der Auffassung ist, die vorgeworfene Gewaltbereitschaft sei nicht nachgewiesen.Selbstverständlich respektiert Hannover 96 diese gerichtliche Entscheidung. Deshalb hat der Vorstand mit Blick auf die Sichtweise des Landgerichts Hannover und unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Stadionverbote im März 2019 auslaufen, einstimmig beschlossen, den übrigen 35 Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, die Vereinsmitgliedschaft fortzusetzen. Der Vorstand geht angesichts der verstrichenen Zeit davon aus, dass keinerlei Gewaltbereitschaft mehr vorliegt.

Jedes der 35 betroffenen Mitglieder wird nun angeschrieben. Auf entsprechenden Wunsch wird jeder einzelne Vereinsausschluss rückgängig gemacht, mit der Folge, dass das betroffene Mitglied durchgehend als Vereinsmitglied geführt wird, die Beitragspflicht erst wieder ab März 2019 eintritt und Teilnahme- und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung am 23. März 2019 bestehen.

Hannover 96 kommt mit dieser Entscheidung einem Wunsch der aktiven Fanszene nach.