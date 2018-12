Weihnachten: LVP-Abfuhr verschiebt sich

Region. Durch die beiden Weihnachtsfeiertage am Dienstag, 25. Dezember, und Mittwoch, 26. Dezember, verschieben sich die Remondis-Abfuhrtermine für die gelben Säcke in den Umlandkommunen der Region Hannover. Um in der verkürzten Vier-Tage-Woche einschließlich des Samstags, 29. Dezember, alle Kunden bedienen zu können, hat Remondis die Touren „zwischen den Jahren“ überarbeitet und gestrafft. Am 25. und 26. Dezember werden keine Leichtverpackungen (LVP) abgefahren. Am Montag, 24. Dezember, findet die Regelabfuhr wie gewohnt statt.

Die regulären Dienstagstouren verschieben sich auf Donnerstag, 27. Dezember. Die Mittwochstouren fährt Remondis zweigeteilt am Donnerstag, 27. Dezember, sowie am Freitag, 28. Dezember, nach. Die LVP-Abfuhr vom Donnerstag ist ebenfalls zweigeteilt und verschiebt sich auf Freitag, 28. Dezember, sowie Sonnabend, 29. Dezember. Die Freitagstouren werden am Sonnabend, 29. Dezember, nachgefahren.

Durch die Umstellung der Touren verschieben sich auch die regulären Abfuhrzeiten. Die gelben Säcke müssen am Abfuhrtag ab morgens 7 Uhr bis zum späten Nachmittag um 17 Uhr bereit stehen. Bei den zweigeteilten Nachholtouren müssen die Säcke über beide Tage – also sowohl am ersten Nachfuhrtag als auch am Folgetag – zwischen 7 und 17 Uhr bereit stehen.

„Sollten in Folge der verschobenen Abfuhrzeiten einzelne Wertstoff-Säcke am späten Samstagnachmittag noch an der Straße liegen, bitten wir die Bürger, die Säcke wieder ins Haus zu holen und zum nächsten Regelabfuhrtermin bereitzustellen“, sagt Remondis-Niederlassungsleiter Dieter Opara.

Der 1. Januar 2019, Neujahr, ist ein Feiertag. Dadurch verschieben sich die Remondis-Abfuhrtermine in der ersten Januarwoche um jeweils einen Tag. Die Dienstagstouren werden am Mittwoch, 2. Januar, nachgefahren. Die LVP-Abfuhr vom Mittwoch verschiebt sich auf Donnerstag, 3. Januar. Die Donnerstagstouren werden am Freitag, 4. Januar, nachgefahren. Remondis holt die Freitagstouren am Sonnabend, 5. Januar, nach. Die gelben Säcke müssen bis 7 Uhr morgens zur Abfuhr bereitgestellt sein.