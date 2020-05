Wertstoffhöfe ab 9. Mai wieder geöffnet

Alle Arten von Abfällen und Wertstoffen werden angenommen

Region. Ab dem heutigen Sonnabend, 9. Mai, sind wieder alle 21 Wertstoffhöfe der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) geöffnet. „Die positive Entwicklung der Corona-Situation in der Bevölkerung und bei den aha-Beschäftigten ermöglicht es uns, wieder alle 21 Wertstoffhöfe in der Region Hannover zu öffnen“, freut sich aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. Es werden wieder, wie gewohnt, alle Arten von Abfällen und Wertstoffen angenommen. Die bereits bestehende Anlieferregelung, nach der nur Fahrzeuge mit geraden Kennzeichenendungen an geraden Tagen und die mit ungeraden Nummern an ungeraden Tagen anliefern dürfen, bleibt bis auf weiteres bestehen, um eine Entzerrung des Anlieferverkehrs zu ermöglichen. Ausnahme ist am heutigen Sonnabend, an dem alle anliefern dürfen. Einlassbeschränkungen und Zugangsregeln, wie auf den bereits früher geöffneten Wertstoffhöfen, ermöglichen die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände der Anlieferer. Nach wie vor oberste Priorität haben die Infektionsprävention und die Verkehrssicherheit. „Die Erfahrungen mit den bisher wiedereröffneten Wertstoffhöfen zeigen, dass jetzt auf allen Höfen eine Anlieferung möglich ist. Dazu gehört jedoch weiterhin Geduld bei der Anlieferung und die Beachtung der geltenden Verkehrsregeln“, so Schwarz weiter. Am heutigen Sonnabend, 9. Mai, wird es eine Sonderöffnung aller 21 Wertstoffhöfe in der Region Hannover geben. „Wir möchten der Bevölkerung an diesem Tag die Gelegenheit geben, die während der Zeit der Wertstoffhof-Schließung angefallenen Abfälle und Wertstoffe abgeben zu können“, so der aha-Geschäftsführer. Die Höfe sind heute von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Anlieferregelung mit den unterschiedlichen Kennzeichen wird, nur an diesem Tag, aufgehoben.Die Zugangsregeln auf den Wertstoffhöfen werden vor Ort kommuniziert. Ein erklärender Flyer steht auf der aha-Webseite www.aha-region.de zum Download bereit. Kundinnen und Kunden, die über eine Maske verfügen, bittet aha, diese zum Schutz der aha-Beschäftigten auch auf den Wertstoffhöfen zu tragen. Damit ein ausreichender Abstand der anliefernden Personen erreicht wird, kann nur jede zweite Parkbucht auf den Höfen angefahren werden, dadurch wird die Fahrzeugdichte verringert. Auch an den Öffnungszeiten hat sich nichts geändert: Dienstag 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag 9 bis 16 Uhr und Sonnabend 9 bis 14 Uhr.