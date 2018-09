1. Fahrradaktionstag der Gemeinde Wedemark

Wedemark. Die Gemeinde Wedemark veranstaltet erstmals einen Fahrradaktionstag im Rahmen der kinderfreundlichen Kommune am Sonntag, 16. September, von 12 bis 17 Uhr. Kinder und Jugendliche sollen für Bewegung im Alltag und für das Fahrrad als Fortbewegungsmittel begeistert werden. Auf mit Wimpel geschmückten Fahrrädern geht es auf die Rallyestrecke. Die Kinderrechtskunstwerke in den Ortschaften Hellendorf, Meitze, Gailhof und Mellendorf werden angefahren. An jedem Kunstwerk muss eine Silbe gefunden werden, die dann am Ziel zu einem Wort zusammengesetzt werden müssen damit die Teilnehmenden an bei einer Verlosung teilnehmen können. Unterstützt, begleitet und organisiert wird diese Rallye vom ADFC Wedemark.

Bei diesem Aktionstag liegt der Fokus auf den Kinderrechten. Neben der Rallye gibt es Infostände zur Verkehrssicherheit rund um das Fahrrad durch die Polizei und der Verkehrswacht. Das Repaircafé hilft bei Reparaturen, die Rennradsparte des MTV wird eine Rennstrecke aufbauen, bei der man Geschicklichkeit trainieren kann. UNICEF wird zu den Kinderrechten informieren und Zweirad-Stille wird einen Stand herrichten, bei dem man sich zu unterschiedlichen Fahrradtypen informieren kann.