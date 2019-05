1. Garagenflohmarkt Fuhrberg

Fuhrberg. Der erste Garagenflohmarkt in Fuhrberg findet am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 16 Uhr statt. Am Tag des Flohmarkts weisen Luftballons den Weg und Flyer mit den teilnehmenden Straßen liegen zur besseren Orientierung an den Ständen aus.