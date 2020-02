1. Regionscup im eSport in der Jugendhalle Mellendorf

Regionsweite Premiere startet in der Wedemark

Mellendorf. Am Sonnabend, 7. März, startet das erste regionsweite FIFA-Turnier in der Jugendhalle in Mellendorf. Einlass ist um 11.30 Uhr und Anpfiff der Gruppenphase um 12.30 Uhr. Neben den bereits qualifizierten Gamern können immer noch weitere Jugendliche zwischen zwölf und 27 Jahren am Turnier teilnehmen, wenn sie an der Verlosung der Wild-Cards teilnehmen. Die Auslosung beginnt um 12.15 Uhr am Turniertag. Alle anderen Interessierten können als Zuschauer in die Jugendhalle kommen. Auch das Rahmenprogramm hat es in sich: Geboten werden unter anderem Fußball, Darts, VR-Games oder Green Screen.Ein weiteres Highlight des Tages wird der „Experten-Talk“. Medienpädagogen, Funktionäre der E-Footballsparte des NFV- Niedersachsen und aktive E-Football-Ligaspieler werden alle Fragen zum Thema eSport bei einer Podiumsdiskussion beantworten.Veranstaltet wird der Regionscup vom Team Jugend- und Familienbildung der Region Hannover. Fragen zur Veranstaltung beantwortet auch die Jugendpflege der Gemeinde Wedemark unter der Telefonnummer (01 72) 4 39 00 88.