1. Table Quiz in Resse

Resse. Am Freitag, 13. September, ab 19 Uhr findet das 1. Table Quiz in der Resser Kapernaumkirche statt. Es handelt sich beim Table Quiz um ein lustiges und unterhaltsames Ratespiel für Erwachsene, das in vier Runden gespielt wird. Hierbei wird das Wissen der Teilnehmer in verschiedenen Wissensgebieten wie zum Beispiel Geografie, Kurioses oder Sport geprüft. Daher wäre ein gutes Allgemeinwissen der Teilnehmer von Vorteil, aber auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. In Teams von bis zu sechs Personen wird an Tischen gerätselt, geraten und diskutiert. Für Getränke und eine kleine Stärkung wird durch den Kirchenvorstand gesorgt, damit Körper und Geist gut versorgt sind. Jeder Tisch wird mit sechs Personen besetzt, daher ist es möglich einen kompletten Tisch anzumelden. Natürlich sind auch kleinere Gruppen und Einzelpersonen herzlich willkommen, die Tische werden dann zufällig gemischt. Am Ende gewinnt das Team mit den meisten richtigen Antworten und die Plätze eins bis drei erhalten eine Überraschung. Anmeldung unter a.steube@kayo-hannover.de.