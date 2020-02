10 Jahre TotalVokal

Jubiläumskonzert mit Uraufführung

Wettmar. Der Chor TotalVokal aus Wettmar lädt zum zehnjährigen Bestehen am Sonntag, 23. Februar, ab 15.30 Uhr in die St. Marcus-Kirche in Wettmar zum Jubiläumskonzert ein. Das Konzert spannt den weiten Bogen von Klassik bis Pop. Für den klassischen Konzertteil bringt Chorleiter Silas Bredemeier erneut den hannoverschen Chor Canta Nova mit ein. Beide Chöre gemeinsam haben ihre Gäste bereits 2018 mit dem Weihnachtsoratorium in St. Paulus in Großburgwedel begeistert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.Zum Jubiläum hat Bredemeier ein besonderes Bonbon vorgesehen: Die Messe „Cantus Missae“ (Opus 109) von Josef Gabriel Rheinberger in einer Bearbeitung seines Bruders Joshua Bredemeier präsentieren die Chöre als Uraufführung. Die große Besetzung mit 80 Sängern ermöglicht ein achtstimmiges Chorstück und soll die Kirche zum Klingen bringen. Im zweiten Teil des Konzerts gibt TotalVokal einen breiten Einblick in sein Repertoire. Stücke aus den ersten Jahren wechseln sich mit aktuell einstudierten Werken. Europäisches Liedgut in verschiedenen Sprachen, Poppiges und Klassik kommen in einem bunten Mix zur Aufführung. Mit „Tourdion“, einem altfranzösischen Trinklied, knüpft der Chor in dem Jubiläumskonzert an sein Debüt im Sommer 2010 an – es ist eines der ersten Stücke, die TotalVokal noch als der „Junge Chor“ einstudiert hat. Unter diesem Namen begann der Chor mit 26 Sängern als neue Sparte im MGV Wettmar und benannte sich schon 2013 in TotalVokal um. Heute zählt TotalVokal etwa 50 Aktive, Neuzugänge werden stets herzlich in die Chorgemeinschaft aufgenommen. Der jetzige Chorleiter Silas Bredemeier folgte Anfang 2015 auf Keno Weber, der den Chor mit ins Leben gerufen hat. Mehr über den Chor, der jeden Dienstag von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Aula der Grundschule Wettmar übt, unter www.totalvokal.de.