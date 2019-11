15-jähriges Bestehen und Laternenfest des Naturkinderkindergartens auf dem Gutshof Bestenbostel

Bestenbostel. Neben der großen Freude über das 15-jährige Bestehen des Naturkindergartens feiern die Waldkinder Wedemark auch in diesem Jahr wieder ihr stimmungsvolles Laternenfest auf dem Gutshof Bestenbostel und laden herzlich alle neugierigen Kinder und Eltern ein, den Naturkindergarten bei diesem schönen Anlass näher kennenzulernen. Am Freitag, 8. November, gehts ab 17 Uhr auf dem Gutshof Bestenbostel, Alt Bestenbostel 1, los.

Die Waldkindergartenkinder üben schon einige Wochen das Martinsspiel und freuen sich darauf, dieses den Gästen vorführen zu dürfen. Anschließend werden alle Besucher mit Laternen und musikalischer Begleitung zum Umzug durch Bestenbostel aufbrechen, bevor dann der Abend auf dem Gutshof bei süßen und herzhaften Leckereien ausklingt. Dieser Anlass bietet allen Interessierten die Möglichkeit, das Team der Erzieherinnen und des Vorstandes kennenzulernen und es findet sich sicherlich Zeit für nette Gespräche. Darüber hinaus darf der schöne Kindergartenraum, den die Waldkinder beim gemeinsamen Mittagessen und für besondere Basteleien oder Kochaktionen nutzen, gerne betreten und angeschaut werden.

Auch wird Kathrin Linde von den „Waldfrischlingen“ vor Ort sein. Die Eltern-Kind-Gruppe trifft sich jeden Freitag um 9 Uhr in der Sandkuhle in Bestenbostel, in der Kinder vom Säuglingsalter an die Freiheit in der Natur erleben und tiefes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln können. Wer Lust hat, diese besondere Gruppe kennenzulernen, meldet sich einfach bei Kathrin unter der Telefonnummer (01 62) 4 13 24 61. Das gesamte Team der Waldkinder freut sich auf ein Wiedersehen mit Ehemaligen, Verwandten, Freunden und allen, die unseren idyllischen Naturkindergarten einmal hautnah erleben möchten.