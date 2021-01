182 Infizierte

Heidekreis. Seit dem 27. Januar gibt es fünf weitere laborbestätigte Corona-Fälle im Landkreis, darunter einer in der Samtgemeinde Schwarmstedt. Die Zahl der insgesamt an COVID-19 erkrankten Personen im Heidekreis erhöht sich damit auf 2.026. 16 positiv Getestete werden im Heidekreis-Klinikum behandelt. Die 7-Tagesinzidenz für den Heidekreis betrugt am 27. Januar 46,9.