2. Ehrenamtsmesse der Freiwilligenagentur Wedemark

Mellendorf. Die 2. Ehrenamtsmesse der Freiwilligenagentur Wedemark findet am Sonnabend, 24. August, von 10 bis 15 Uhr auf dem Famila-Parkplatz Mellendorf statt.

Nach der erfolgreichen Ehrenamtsmesse im Jahr 2017 hatten sich die Aussteller gewünscht, die Messe alle zwei Jahre durchzuführen. Immer im Wechsel mit der Wirtschaftsmesse. Wie schnell ein Jahr vergeht, musste die Vorbereitungsgruppe am eigenen Leib spüren, denn plötzlich war es Oktober 2018 und die eifrigen Planer trafen sich zum ersten Vorbereitungstreffen im Mehrgenerationenhaus Wedemark. Es folgten Gespräche mit Jens Luxat vom Famila-Markt Mellendorf über den Tag und den verfügbaren Platz auf dem Parkplatz des Marktes und alle Gruppen der Freiwilligenagentur Wedemark wurden angeschrieben, ob sie wieder dabei sein möchten. Zusammen mit dem Grafiker Eike-Christian Bänsch wurden die neuen Plakate, Werbebanner und Standpläne gestaltet.

Folgende Aussteller verteilt auf 28 Drei-mal-drei-Meter-Pavillonstände werden vertreten sein: Freiwilligenagentur/Mehrgenerationenhaus Wedemark; Seniorenbeirat der Gemeinde Wedemark; Verein Bürgerbus WedeBiene; Ambulanter Hospizdienst Burgwedel - Isernhagen - Wedemark; BEST-Beratungsstelle; Behindertenbeirat der Gemeinde Wedemark/Arbeitskreis Inklusion für Menschen mit und ohne Behinderung/Pflegende Angehörige/SoVD Wedemark; Senioren Engel-Wedemark; Patientenliga Atemwegserkrankungen; KIBIS (Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich); Verein Deutsche Myasthenie Gesellschaft – Regionalgruppe Hannover und Umgebung; Verein Pinke Zitronen – Selbsthilfe für junge Brustkrebspatientinnen in Hannover und Region; Roll- und Eissportgemeinschaft Wedemark; Evangelisches Familienzentrum -emilie- in der Wedemark; Bezirksjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Hannover; Deutsches Rotes Kreuz Wedemark (Sanitätsdienst während der Messe); UNICEF - Arbeitsgruppe Südheide; DLRG-Ortsgruppe Wedemark (Sanitätsdienst während der Messe); Pfadfinder DPSG Arche Noah Wedemark; Treffpunkt fast geschenkt; Freie Selbsthilfegruppe Bissendorf; Verein EinzigArtig LGBT*IQ Anlauf- und Beratungsstelle; Singleleben mit Vielfalt (Freizeitgruppe in der Wedemark); Repair Café Wedemark; Richard-Brandt-Heimatmuseum; Hellendorfer Bücherwagen; Verein Organisation for Strategic Development in Africa; Verein Miteinander Wedemark; Los amigos de espanol; Verein BSK.

Als inklusive Freiwilligenagentur war es den Organisatioren sehr wichtig, dass extra Rolli-Parkplätze direkt am Messemarkplatz ausgewiesen werden. Außerdem konnten die Veranstalter das mobile Rolle-WC des Vereins BSK gewinnen, so dass es einen Ort für die großen und kleinen Sorgen während der Messe für jeden, zum Beispiel Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit Rollatoren oder Rollstuhl, gibt.

Ein buntes Rahmenprogramm für die Bühne wurde zusammengestellt: 10 Uhr Eröffnung der 2. Ehrenamtsmesse durch Bürgermeister Helge Zychlinski; Begrüßung der Aussteller durch Famila-Marktleiter Jens Luxat; 10.15 Uhr Beitrag der Musikschule Wedemark; 11.30 Uhr Crazy Dancer Little (Kinder zwischen vier und sechs Jahren, die einmal in der Woche mit Spaß und ganz viel Freude zusammen im Tanzhaus von Blau-Gelb-Elze tanzen; 12 Uhr Posaunenchor Mellendorf; 13Uhr Roll- und Eissport-Gruppe; 13.30 Uhr orientalischer Bauchtanz; 14 Uhr WedeJam Allstars; 15 Uhr Siegerehrung Messerallye und offizielles Ende der Messe und Verabschiedung durch Daniel Diedrich.

Am Stand der Freiwilligenagentur erhalten Interessierte eine Messerallye mit Fragen rund um die Aussteller und dem Ehrenamt in der Wedemark. Jede ausstellende Gruppe musste sich im Vorfeld drei Fragen ausdenken und der Freiwilligenagentur zur Verfügung stellen. Daraus ist die Messerally entstanden. Bis 14.30 Uhr kann die Messerallye am Stand der Freiwilligenagentur Wedemark abgegeben werden. Der erste bis dritte Platz wird mit Überraschungskörben verwöhnt.

Den Sanitätsdienst vor Ort stellt der DRK-Ortsverein Wedemark und die DLRG-Ortsgruppe Wedemark sicher. Das Bezirksjugendwerk der Arbeiter Wohlfahrt Hannover sorgt mit Hüpfburg und einem bunten Kinderprogramm für Kinderbetreuung, während die Eltern über die Messe schlendern.Jens Luxat (Marktleiter Famila-Mellendorf) sorgt für Bratwürstchen und Getränke.